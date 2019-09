CRONACA

Partita pochi minuti fa da Montecorvino. In chiesa verranno benedetti i bambini

Domenica 08 Settembre 2019 - 18:8

E' iniziata pochi minuti fa la processione della Bambinella, per le vie del centro di Catanzaro. Partita dalla rettoria di Montecorvino, farà un breve giro del centro per tornare poi in chiesa dove sarà celebrata la messa e verranno benedetti i bimbi. Il rettore è don Mimmo Concolino.

