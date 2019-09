CRONACA

Incendio in un capannone, i pompieri creano un varco in una parete

La struttura era in disuso. Nessun elemento utile al momento per accertare l'origine del rogo

Domenica 08 Settembre 2019 - 19:19

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta col supporto di un'autobotte in via Palmiro Togliatti, a Roccelletta di Borgia per un incendio all'interno di un capannone in disuso. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha notato del copioso fumo nero fuoriuscire dai finestroni della struttura.

L'intervento dei vigili del fuoco è servito a creare un varco nella parete esterna del capannone per poter accedere e spegnere le fiamme. A fuoco cumuli di materiale vetusto accatastato all'interno dei locali. Estinto il rogo, si è proceduto ad una verifica visiva all'interno della struttura ma non c'è al momento nessun elemento utile circa l'origine dell'incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa. Ulteriori accertamenti in corso. Le operazioni coordinate dal Caposquadra Esperto Raffale Gregorace.