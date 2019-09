Monopoli-Catanzaro 0-1: cronaca, video, risultati e Studio giallorosso

SPORT

Domenica 08 Settembre 2019 - 23:37

Un guizzo di Kanoute consente al Catanzaro di Gaetano Auteri di ottenere il primo successo esterno della stagione al Veneziani di Monopoli. Per le Aquile secondo posto in classifica insieme ad altre squadre dietro alla Ternana che finora ha sempre vinto.

