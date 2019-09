Sorvegliato speciale va a mangiare al ristorante, arrestato

CRONACA

Lunedì 09 Settembre 2019 - 9:44

Aveva pensato di trascorrere la domenica in un ristorante fuori provincia. E invece sarebbe dovuto rimanere a casa in quanto sorvegliato speciale. E così i carabinieri della stazione di Santa Maria, agli ordini del maresciallo Daniele Navarra, hanno arrestato in traversa Isonzo B.L, pregiudicato di etnia Rom. L’uomo, difeso da Pietro Chiodo, si presenterà oggi davanti ai giudici per udienza direttissima.

G.Z.