La favola di Giuseppe: ora sul palco con J-Ax

MUSICA E SPETTACOLO

Lunedì 09 Settembre 2019 - 13:18

di Alessia Burdino

Stare accanto ai big della musica italiana non lo spaventa più. Anzi. Più passa il tempo e più si sente a suo agio. Perché avere carisma vuol dire, anche, questo. Vuol dire credere, coltivare ed alimentare il proprio talento. Giuseppe Bertolotti, anni 10 di Squillace, lo fa già da qualche anno. Da Ermal Meta ad Amici passando, ora, per J-Ax. Giuseppe ha, infatti, cantato con l’artista a Villa Bellini, a Catania.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

L’incontro musicale, avvenuto pochi giorni fa sulle note di “Tutta tua madre”, nasce da un video “reaction” postato da J-Ax. Il cantante si è ripreso mentre guardava ed ammirava i video sul web delle cover dei suoi pezzi. A colpirlo particolarmente è stata la cover interpretata dal piccolo Giuseppe. Un po' come accaduto qualche anno fa con Ermal Meta. E come in quel caso, anche stavolta, quello che per Giuseppe era un sogno è divenuto, presto, realtà: nel video J-Ax chiede a Giuseppe di raggiungerlo il prima possibile, per cantare con lui dal vivo. E’ presto detto: Catania. Villa Bellini. Palcoscenico. Musica. E talento. J-Ax e Giuseppe, insieme per un sogno. Il sogno di un giovane artista che, a soli 10 anni, ha già conquistato il cuore di tanti big della musica italiana.