Lunedì 09 Settembre 2019 - 12:11

C'è il via della giunta comunale alla delibera con cui vengono approvati i progetti esecutivi dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici per l'adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio Ceravolo. Si tratta di un intervento per il quale è previsto un importo pari a 105.966,56 euro. L'atto è stato approvato nei giorni scorsi e pubblicato oggi.

