POLITICA

Lunedì 09 Settembre 2019 - 15:40

Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato l’assise in seduta urgente per domani, martedì 10 settembre, alle ore 13.30, in prima convocazione, e giovedì 12 settembre, alle ore 15, in seconda. All’ordine del giorno un unico argomento relativo alla modifica e all’integrazione degli adempimenti comunali, inerenti il Piano casa, in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge regionale 21/2010 e successive modifiche e integrazioni.