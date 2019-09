A-Palazzo-De-Nobili-uno-workshop-su-inclusione-sociale

CRONACA

Lunedì 09 Settembre 2019 - 15:55

Inclusione sociale e lavoro saranno le tematiche al centro di un workshop promosso dall’assessore agli Affari generali, Danilo Russo, in programma mercoledì 11 settembre, alle ore 15, a Palazzo de Nobili. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è organizzata in collaborazione con l’Asd Sport Ring nell’ambito del progetto “Nessuno Escluso”, ideato dalla stessa associazione con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport e la collaborazione del Centro della Giustizia Minorile di Catanzaro, della Fondazione UALSI, delle associazioni Arte di Parte e Vitambiente e il supporto e assistenza tecnica di Cantieri di Imprese. “L’incontro - spiega Russo - rappresenterà l’occasione per parlare, in particolar modo, delle possibili agevolazioni disponibili per chi voglia avviare un’attività di impresa. Un’attenzione specifica sarà dedicata alla misura Resto al Sud di Invitalia, già al centro di un report realizzato e presentato dall'assessore alle attività economiche Alessio Sculco, insieme alla DIGITAL@B M.I.A. di Enrico Mazza. L’amministrazione comunale di Catanzaro, tra i primi enti in Italia, ha messo a disposizione, sul portale www.comunecatanzaro.it, un dettagliato resoconto sui primi 15 mesi di attivazione dell’importante misura rivolta agli under 35 che presto verrà estesa agli under 45 e ai liberi professionisti”. Oltre all’assessore Russo, parteciperanno al workshop il Presidente della Asd Sport Ring, Paolo Morace, il coach Nicola Brutto, il presidente Nazionale di Vitambiente, Pietro Marino, e l’esperto in materia di finanza agevolata, Salvatore Modaffari.