Randagismo, riunione operativa a Palazzo De Nobili

CRONACA

Lunedì 09 Settembre 2019 - 16:9

Una riunione operativa in Comune focalizzata sul fenomeno del randagismo è stata presieduta, questa mattina, dal sindaco Sergio Abramo.

L’incontro, al quale hanno partecipato il vicecomandante della Polizia locale, colonnello Amedeo Cardamone, e i responsabili dei nuclei Ambiente, tenente colonnello Salvatore Tarantino, e Viabilità, tenente colonnello Salvatore Furriolo, è servito a incrementare la sinergia, già attivata con il Servizio veterinario dell’Asp, competente in materia, che nelle settimane scorse ha consentito di programmare ed eseguire vari interventi, che tuttavia hanno fatto registrare un basso numero di accalappiamenti. Considerata la diffusione del fenomeno, che sta interessando vari punti della città, a Lido come nella zona nord, l’amministrazione ha deciso di coinvolgere, in un tavolo tecnico, non solo l’Azienda sanitaria provinciale, ma anche le associazioni animaliste che operano sul territori.