Ciro Indolfi è il nuovo Ambasciatore del Cuore dell’Italia negli Usa

SANITA' E SALUTE

Lunedì 09 Settembre 2019 - 17:10

Il Prof. Ciro Indolfi, presidente della Sic, rappresenterà nei prossimi due anni la Cardiologia Italiana negli Stati Uniti. Nel corso del congresso mondiale di Cardiologia che si è svolto recentemente a Parigi, il prof. Indolfi è stato nominato Governor dell’Italian Chapter dell’ American College of Cardiology per il biennio 2019-2020.

La cardiologia italiana e quella americana hanno sempre mantenuto ottimi rapporti professionali e di amicizia. Sicuramente in futuro la collaborazione sarà rafforzata nei prossimi anni, afferma il Prof. Indolfi, soprattutto perché la mia formazione presso l’Università della California, La Jolla negli USA mi ha portato ad apprezzare il metodo e il sistema americano che è basato sull’innovazione, sulla ricerca, sul rigore metodologico e sull’applicazione dell’evidenza scientifica.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

ll piano strategico dell’ American College mira alla trasformazione delle cure e migliorare la salute del cuore poiché le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di mortalità in tutto il mondo. Negli ultimi sette decenni il College è stato il luogo in cui i professionisti cardiovascolari possono imparare, crescere e condividere e le conoscenze per ottimizzare la cura e i risultati nella lotta alle malattie cardiovascolari.

La collaborazione tra Italia e Stati Uniti servirà sia per consentire ai giovani di effettuare periodi di formazione negli Stati Uniti che per promuovere il benessere e migliorare la cura delle malattie cardiovascolari.

IN FOTO: Il Dr. Richard Kovacs, Presidente dell’ American College of Cardiology (ACC) e professore di Cardiologia dell’Università dell’Indiana e il Prof. Ciro Indolfi, Italian Governor del Chapter dell’ ACC e Professore di Cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.