CRONACA

Legacoop, le cooperative come modello di rigenerazione socio economica

Lunedì 09 Settembre 2019 - 17:26

“Più fiducia alle persone, più valore ai territori. Le cooperative di comunità come modello di rigenerazione sociale ed economica”. Se ne discuterà domani, 10 settembre - a partire dalle ore 11 - nella Sala “Quirino Ledda”, nella sede di Legacoop Calabria, in via Fares 78 a Catanzaro.

Ad aprire i lavori, il presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio. Seguiranno gli interventi del vice presidente Maurizio De Luca che relazionerà sul tema “Le cooperative di comunità, modello di sviluppo territoriale); Maria Antonietta Mazzei di Banca Etica; Francesco Falcone, presidente di Legambiente Calabria. Dopo le testimonianze delle cooperative di comunità e il dibattito, le conclusioni di Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale delle Cooperative di Comunità di Legacoop.