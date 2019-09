POLITICA

Comune: Domani disagi con l'acqua in alcune zone

Lunedì 09 Settembre 2019 - 18:8

Domani, martedì 10 settembre, dalle ore 9 alle 13, potrebbero verificarsi interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nell’area della città compresa tra viale Cassiodoro, via Resistenza, via Guglia, viale Emilia e via Runci. Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il possibile disagio sarà causato dalla necessità di eseguire test funzionali sulla rete idrica previsti con il progetto di Ingegnerizzazione delle reti.