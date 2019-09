Catanzaro Under17: si perde col Potenza ma buona prestazione

SPORT

Lunedì 09 Settembre 2019 - 19:0

Nella prima giornata di campionato, disputata fuori casa, le aquile dell’Under 17 hanno sfidato i Leoni di Potenza. Già dal 5° minuto il risultato si rivoluziona a favore dei rossoblù, su una sfortunata deviazione di Talarico che rende vano il tentativo in tuffo del portiere giallorosso Camastra.

Dopo lo svantaggio le aquile fanno di tutto per puntare al pareggio, in particolare con Merante che sfiora l’1-1 colpendo la traversa con un colpo di testa su calcio di punizione dell’esordiente Romeo. Esito finale ingiusto, in quanto la gara è stata equilibrata. Catanzaresi che portano 0 punti a casa, ma la discreta prestazione dimostrata in campo fa sperare bene per le prossime partite della squadra di Mister Spader.

Mel. Lam.

Potenza- Catanzaro 1-0

Formazioni: Potenza: Grieco; Larocca; Radano; Buchicchio (38°st Buglione); Volturno; Leone; Iacullo; Mascia (28°st Di Lecce); Volta; Picone (38°st Grande); Roselli (17°st Genzano).

A disp: Lopardo; Giallorenzo; Cilberti; Casalaspro ; Gruosso.

All. Lotito M.

Catanzaro: Camastra; Talarico (28°st Riccelli D.); Riccelli C.; Belpanno; Miletta; Pipicella; Romeo (12°st Castiglione) ; Borgesi; Penna ( 28°st Scavone); Sperante (12°st Santacroce) ; Merante (42°st Funaro).

A disp. : Columbro; Randazzo; Mollo; Gridà.

All. Spader G. Marcatori: Talarico (CZ) 5°pt.

Ammoniti: Buchicchio (PZ); Iacullo (PZ); Miletta (CZ); Penna (CZ).

Espulsi: Iacullo (PZ)