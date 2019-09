Per terra l'opera di Nuccio Loreti installata a Bellavista (video)

CRONACA

Martedì 10 Settembre 2019 - 8:15

Tra le opere di “Arte in città” è stata sicuramente quella più fotografata e più condivisa sui social. “Donna”, dell'artista catanzarese Nuccio Loreti, è stata tra le sculture più apprezzate nel percorso artistico a cielo aperto inaugurato nel centro storico a metà luglio. Questa mattina, però, una brutta sorpresa: l'opera d'arte installata a Bellavista è a terra, così come si vede dalla fotografia. Sembra poco realistica l'ipotesi che si sia ribaltata per altre motivazioni estranee a un gesto di vandalismo. Speriamo che qualche telecamera di sorveglianza possa aver ripreso il tutto in modo da chiarire cosa sia realmente accaduto.

