CRONACA

Niente acqua da ieri pomeriggio in zona stadio da via De Gasperi

Martedì 10 Settembre 2019 - 14:42

Diverse segnalazioni alla nostra redazione con toni anche parecchio amareggiati e arrabbiati da parte dei residenti della zona Stadio: "Siamo senza acqua da ieri pomeriggio - ci dicono - e non siamo stati avvisati da nessuno. Proviamo a contattare gli uffici comunali ma non riceviamo risposte. Siccome si tratta di un disagio importante, gradiremmo almeno essere avvisati e conoscere i tempi del ripristino dell'eventuale guasto con il ritorno alla normalità". Altre segnalazioni da via De Gasperi.