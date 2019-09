Depurazione, attivisti M5S Stalettì organizzano dibattito

CRONACA

Martedì 10 Settembre 2019 - 11:36

Il territorio al centro di una politica di valorizzazione e rilancio, su questi principi si muovono gli attivisti del Movimento dei cinque Stelle Stalettì che attraverso l’Assessore comunale penta stellato Maurizio Torchia hanno organizzato una serie di iniziative per il prossimo futuro.

Il problema del settore della depurazione, il primo punto che sta a cuore dei Pentastellati che hanno deciso di organizzare per il quattordici Settembre alle ore 11,00 presso un noto ristorante di Copanello Lido, un incontro dibattito con i Sindaci del comprensorio e dirigenti degli Uffici Tecnici, per discutere di questo importante argomento. L’iniziativa oltre agli amministratori del comprensorio del basso ionio, vedrà la partecipazione dell’europarlamentare dei cinque stelle Laura Ferrara dei Deputati Paolo Parentela e Dalila Nesci. Un’occasione per fare il punto della situazione, dell’opportunità dei finanziamenti europei per creare un sistema di depurazione efficiente e in grado di dare risposte ai Sindaci, che in ogni estate lottano con ogni mezzo per evitare pericoli d’inquinamento marino. La riunione servirà a raccogliere proposte e suggerimenti dei Sindaci che quotidianamente vivono e conoscono il loro territorio, ma sicuramente sarà occasione proficua di confronto e unione nel segno che la valorizzazione del territorio sono elementi primari per creare servizi efficienti. I lavori saranno moderati dal Giornalista Salvatore Condito.