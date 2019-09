Protesta precari della sanità, chiesto incontro in Prefettura (video)

SANITA' E SALUTE

Martedì 10 Settembre 2019 - 11:13

Striscioni, megafono, cori e fischietti. Protesta rumorosa ma civile dei precari della sanità che questa mattina sono in sit-in davanti la Prefettura per richiedere proprio un incontro al Prefetto in merito al decreto Calabria che, secondo i lavoratori, ha "messo solo poltrone ma non ha dato garanzie ad oss e infermieri che insieme ai medici rappresentano il personale che tiene in piedi gli ospedali. Chiediamo un emendamento per la stabilizzazione dei precari e scorrimento delle gradutorie. La proroga che ci vede impegnati fino al 31 dicembre è aria fitta, perchè ad agosto si sono resi conto che non si può lavorare oltre i 48 mesi e quindi da gennaio saremo disoccupati a seguito di licenziamenti ad effetto domino". A farne le consuguenze saranno centinaia di famiglie e l'utenza che avrà servizi sanitari con carenza di personale.

