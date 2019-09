POLITICA

Le Giare, Pisano: 'Un pensiero per tutti, una preghiera per Vinicio'

Martedì 10 Settembre 2019 - 14:9

“Nel ricordo del mio compianto amico Vinicio Caliò, il 10 settembre di ogni anno non posso che dedicare un pensiero speciale per le vittime della tragedia del camping Le Giare che, a distanza di tanto tempo, continua a rappresentare un doloroso ricordo per tutta la comunità catanzarese”. Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Pisano che stamane ha partecipato ad un momento di commemorazione a Soverato insieme al sindaco della cittadina ionica, Ernesto Alessi, e a Luca Caliò, fratello di Vinicio.

“Il ricordo delle tredici vittime che persero la vita inghiottiti da un’ondata di fango – prosegue Pisano - è indelebile e ogni anno si rinnova attraverso le immagini che rivivono nelle nostre menti. Una mia preghiera speciale va all'amico e fratello Vinicio, il cui corpo trascinato dalle onde non fu mai ritrovato. Ringrazio l’amministrazione comunale di Soverato per l’attenzione che ogni anno dedica a questo triste anniversario, tributando il doveroso omaggio istituzionale nel luogo dove si è consumata la tragedia e dove i nomi delle vittime vivranno per sempre impressi sulla stele commemorativa”.