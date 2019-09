CRONACA

Carabinieri Catanzaro: nuovi vertici per Comando e Compagnia

Martedì 10 Settembre 2019 - 12:17

Cambio della guardia ai vertici della Comando Provinciale Carabinieri e della Compagnia Carabinieri di Catanzaro. Nuovo comandante provinciale è il colonnello Antonio Montanaro, prende il posto di Marco Pecci che prenderà servizio al Comando generale. Dopo 4 anni Antonino Piccione lascia il comando il della Compagnia Carabinieri di Catanzaro per assumere lo stesso ruolo in quella di Firenze. Al suo posto Ferdinando Angeletti proveniente da Acqui Terme in provincia di Alessandria.

gz