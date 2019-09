Soste selvagge, via Agricoltori: 'Sequestrati nella nostra piazza'

CRONACA

Martedì 10 Settembre 2019 - 13:11

Strada senza uscita. Non per scelta della viabilità, ma per inciviltà di qualche automobilista. Anche stamattina, come spesso accade, residenti di via Agricoltori, pieno centro storico, praticamente imprigionati nella loro piazza a cause delle soste selvagge che bloccano l'unica via d'uscita dalla zona. "Siamo priogionieri di una situazione paradossale - ci dicono i residenti - da diverso tempo. Abbiamo chiesto al Comune di affiggere un cartello che possa far capire agli automobilsti che il parcheggio in quella zona costringe diverse famiglie a rimanere bloccati per ore. Inutile chiamare i vigili perchè spesso sono impegnati in altre attività e non ci possono aiutare, come accaduto questa mattina quando tre auto hanno bloccato il passaggio e tutt'ora sono ferme e non sanzionate. Chi doveva anadare a lavorare? Chi doveva far la spesa? Si è dovuto arrangiare. Ma se un giorno qualcuno avesse bisogno di andare in ospedale?"