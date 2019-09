Via Teano, fogna a cielo aperto sotto un portone condominiale

CRONACA

Martedì 10 Settembre 2019 - 13:29

Una schiuma bianca che poi si trasforma in una pozzanghera nera. E ancora: pilastri consumati dal tempo e dall'umidità di un fiume che non conosce sbocco. E' davvero difficile descrivere la situazione di degrado che si registra in un porticato condominiale di via Teano. Una fogna a cielo aperto che emana cattivo odore e crea un acquitrino che mette a rischio la tutela della salute e igiene pubblica. Sopra il porticato ci sono appartamenti Aterp ma non è ancora chiaro di chi sia la competenza per bonificare la zona.