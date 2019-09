Cura degli occhi, dal 17 settembre all'11 ottobre screening gratuiti

SANITA' E SALUTE

Martedì 10 Settembre 2019 - 14:50

Prenderà il via il 17 settembre anche a Catanzaro la campagna di prevenzione e diagnosi del cheratocono, promossa dall’Università degli Studi di Verona, dal Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia dell’Università di Chieti – Pescara e dal Centro Ambrosiano Oftalmico (Camo), in collaborazione con Neovision e con il patrocinio del Ministero della Salute, della Società Italiana Trapianto di Cornea e Superficie Oculare, della Società Oftalmologica Italiana (SOI) e dell’Associazione Italiana Cheratoconici. È stato inoltre richiesto il patrocinio della Regione Veneto.

Il cheratocono, una patologia di cui poco si parla, è una malattia progressiva della cornea che causa l’assottigliamento e la deformazione della stessa, provocando una riduzione anche molto grave della capacità visiva, fino a portare alla cecità. Può esordire fin dalla giovane età e se non immediatamente diagnosticato, è un disturbo difficilmente curabile se non con un trapianto corneale.

Fino all’11 ottobre la campagna di informazione e prevenzione prevede screening oculistici gratuiti presso diversi centri su tutto il territorio nazionale. Lo screening è dedicato a giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni e che non abbiano mai avuto una diagnosi di cheratocono. A Catanzaro gli interessati potranno recarsi presso l’Università “Magna Grecia” U.O. di Oculistica – Germaneto, in viale Europa, dove l’equipe di specialisti, guidata dal Professore Vincenzo Scorcia, sarà a disposizione per individuare la patologia e suggerire eventuali visite o esami di approfondimento per un disturbo oculare che può arrecare gravi danni alla vista. Per usufruire dello screening gratuito è necessario prenotare la visita sul sito www.curagliocchi.it.

Per ulteriori informazioni: Segreteria amministrativa U.O.C. Oculistica – Direttore Prof. V. Scorcia: tel. 09613647041