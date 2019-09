Catanzaro, Confesercenti punta sul franchising (VIDEO)

CRONACA

“Il 19 settembre franchising day non un seminario teorico ma una occasione per fare impresa”

Martedì 10 Settembre 2019 - 15:15

Il franchising come terapia anti-crisi. Lo dicono i numeri illustrati oggi in conferenza stampa dal presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, e dal direttore regionale di Confesercenti Calabria, Pasquale Capellupo. Su queste basi si svolgerà il prossimo “Franchising Day” in programma il 19 settembre nella città capoluogo. Data nella quale interverranno anche i vertici nazionali di Federfranchising Confesercenti: il presidente Alessandro Ravecca e la coordinatrice Luisa Barrameda. “Non un seminario teorico, ma una occasione concreta per avviare imprese sul territorio” ha ribadito Francesco Chirillo, ricordando la positiva esperienza della prima edizione. “I risultati dello scorso anno sono le nuove aperture con le insegne di grandi marchi che creano lavoro e occupazione” ha continuato il presidente.

Novità come quelle del food proprio nel centro di Catanzaro e tante altre che verranno presentate come “case history” giorno 19 alle ore 14.30 presso la Camera di Commercio. Il “Franchising Day” verrà introdotto, tra gli altri, dal saluto dell'assessore regionale al Lavoro, Angela Robbe. “Una presenza importante - ha sottolineato Chirillo - che testimonia il valore dell'iniziativa”. Per supportare i privati che intendono investire e operare nel settore, Confesercenti Catanzaro mette anche a disposizione un “Franchising Point” con tanti servizi innovativi di consulenza, accompagnamento e facilitazione per le imprese (dagli obblighi di legge alla contrattualistica, dalla formazione all'accesso al credito). Lo sportello è stato presentato oggi dal direttore Capellupo che ha anche messo in evidenza la necessità di azioni strutturali sulla crisi dei consumi che sta continuando a colpire l'intero Paese.