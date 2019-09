CRONACA

Acqua zona Stadio e via De Gasperi: normalizzazione nella tarda serata

Martedì 10 Settembre 2019 - 16:31

A causa di una grossa perdita registratasi su un tratto di condotta si sono verificati, nelle scorse ore, dei disagi nell'erogazione dell'acqua nella zona Stadio e, in particolare, in via De Gasperi. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili nel comunicare che il guasto è stato riparato, a seguito di un complesso intervento, e che il servizio tornerà alla normalizzazione presumibilmente nell'arco della tarda serata odierna.