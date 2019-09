CRONACA

Il suo giaciglio di fortuna, un materasso e una coperta a difenderlo dalle intemperie. Il luogo scelto il balcone di fronte all'Umberto I. Non è passata inosservata la presenza della persona senza fissa dimora che di notte da giorni ha trovato questo angolo della città come luogo per dormire. Sono intervenuti i servizi sociali insieme alla polizia locale e hanno parlato con l'uomo con l'intento di prestare eventuale soccorso.