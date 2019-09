Calcio giovanile,il 16enne Giampetruzzi va al Crotone

SPORT

Martedì 10 Settembre 2019 - 17:6

Nuova importante avventura per un giovane calciatore nato a Catanzaro e cresciuto nella Scuola Calcio del Real Montepaone: Andrea Giampetruzzi, classe 2003, dopo l’esperienza con il Catanzaro, è stato infatti tesserato dal Crotone e inserito nella squadra Allievi Nazionali under 17 di serie A e B, nelle cui file ha debuttato domenica scorsa, entrando nel secondo tempo del match d’esordio stagionale per i rossoblu contro il Lecce. Insomma, un’altra bella soddisfazione per tutta la famiglia del Real Montepaone e per mister Pisano, che ha accompagnato il percorso di crescita di Giampetruzzi fin da quando ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio. Al ragazzo va l’augurio di farsi valere in questa nuova affascinante quanto difficile sfida.