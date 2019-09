Riccio: scuola D'Errico da un anno senza palestra

CRONACA

Martedì 10 Settembre 2019 - 17:37

“Nella prossima settimana riapriranno - ricorda il consigliere comunale Eugenio Riccio -le scuole in città e ancora una volta, come da copione, non mancano le criticità nelle strutture comunali che ospitano i nostri alunni. E’ il caso del plesso scolastico “Laura d'Errico” a Viale De Filippis su cui già lo scorso anno, di questi tempi, avevo richiamato l’attenzione dell’amministrazione sulla problematica inerente l’inagibilità della palestra.

I locali da diversi mesi necessitano, infatti, di un intervento di manutenzione sul tetto e di ripristino di una guaina per poter tornare finalmente fruibili da parte di alunni e insegnanti. I bambini non fanno palestra da circa un anno, sia in orario scolastico che extrascolastico, ed è questo un fatto molto grave se si considera la centralità di una materia, come l’educazione fisica, per la crescita dei più piccoli.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Il settore Lavori pubblici, a tal riguardo, aveva delegato la realizzazione dell’intervento alla Catanzaro servizi che, però, ha risposto di non avere competenza per questo tipo di lavori. Ho appreso che proprio in questi giorni è stata finalmente espletata la gara per la manutenzione degli edifici scolastici, pertanto invito il sindaco a seguire in prima persona l’andamento dei lavori e a garantire priorità per la palestra del plesso D’Errico con l’obiettivo di poterla riaprire in breve tempo”.