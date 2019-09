Calcio a 5, Roccelletta festeggia la sua serie C2

SPORT

Martedì 10 Settembre 2019 - 19:52

La società sportiva ASD Roccelletta ha festeggiato, nella serata di giovedì 5 settembre, l'accesso alla serie C2 del campionato nazionale dilettanti calcio a 5. "E' stata l'occasione - si legge in una nota stampa - per ritrovare i “vecchi” leoni che nella passata stagione si sono contraddistinti per coraggio ed impegno e per incontrare le forze nuove che saranno preziosissime per affrontare la nuova stagione nella categoria superiore. “Il nostro impegno per portare in alto il prestigio della Roccelletta e di Borgia tutta prosegue e si intensifica di anno in anno” le parole del Presidente Saverio Pilò che ha reso merito alla giovane dirigenza (Gregorio Zaccone, Salvatore Cristofaro e, da quest'anno Federico Tarzia) che non ha mai fatto mancare il proprio apporto e sostegno. “La prossima sarà una stagione difficile in una categoria combattuta ed impegnativa. Noi daremo il massimo, non lesineremo gli sforzi ed il sostegno a questa squadra di giovani ragazzi che sono il vanto di Roccelletta di Borgia. Ci aspetta un anno meraviglioso per crescere ed affermarci con le sole nostre forze. Ci auguriamo che, al più presto, venga completato l'iter amministrativo per l'apertura del Palazzetto dello sport di Borgia che sarà il nostro punto di riferimento e un fiore all'occhiello per la città di Borgia”. Alle parole del Presidente fa eco il mister Valerio Carchidi che si dichiara “orgoglioso di essere alla guida di una squadra di giovani leoni, determinati e disciplinati. L'obiettivo tecnico per il nuovo anno è quello di ambientarsi al più presto possibile nella nuova categoria e puntare ai vertici della classifica”. Che sia, dunque, un anno di tanta passione, sana sportività e vittorie".