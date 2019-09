Catanzaro Calcio: Urso e Nicoletti verso il recupero 

SPORT

Martedì 10 Settembre 2019 - 20:12

di Gianfranco Giovene

Entusiasmo e sorrisi alla ripresa per il Catanzaro. I tre punti conquistati lo scorso weekend a Monopoli hanno decisamente lanciato l'umore della truppa che quest'oggi si è ritrovata a Giovino per riprendere i lavori in vista dell'impegno casalingo di domenica contro la Sicula Leonzio. Buone notizie sono arrivate dall'infermeria con il recupero che pare completato di Nicoletti e quello ormai in via di definizione di Urso : ci vorrà ancora una settimana, poi il centrale ex Virtus Entella ritornerà definitivamente a disposizione di mister Auteri, pronto a battagliare nuovamente con il compagno Maita per il posto da titolare nella cabina di regia di centrocampo. Un recupero senza dubbio fondamentale visto il positivo inizio del centrale di Fano, costretto ai box, da qualche settimana, da una fastidiosa distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Nicoletti, al contrario, rientrerà nel roster delle scelte già dal match del prossimo weekend, gara che sarà diretta dal signor Matteo Gariglio di Pinerolo (assistenti Massimino e Gualtieri), al suo primo incrocio con le aquile. La preparazione proseguirà domani pomeriggio sul terreno di gioco del "Ceravolo".

CAMPAGNA ABBONAMENTI - All'entusiasmo della truppa fa indubbiamente eco anche quello lungo della piazza come dimostrato dal dato definitivo della campagna abbonamenti: 2375 le tessere staccate tra precampionato e finestra a torneo avviato, un risultato che va anche oltre la soglia minima auspicata dalla società nella conferenza programmatica di lancio e che pone la tifoseria giallorossa tra le più calorose dell'intero girone. Sopra i 7600 gli abbonamenti a Bari, 5381 quelli di Catania, 4300 invece le tessere staccate a Reggio Calabria e 2580 quelle di Avellino; sotto il Catanzaro superano quota mille solo Potenza (1535) e Monopoli (1100).