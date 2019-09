Fuga di gas quartiere Lido di Catanzaro: ferita una donna (DETTAGLI)

CRONACA

Ulteriori aggiornamenti dopo le prime notizie sulla fuga di gas e la conseguente fiammata che ha causato il ferimento di una donna in via Napoli

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 10:58

In via Napoli nel quartiere marinaro di Catanzaro a causa dello fuga di gas da una bombola è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che si è trattato di fiammata all'interno di un appartamento, al piano cottura. La fiamma ha causato il ferimento di una donna che stava per mettersi a cucinare ed è stata investita dal fuoco che le hanno causato ustioni alle gambe. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in ospedale per le cure opportune.

Ulteriori danni sono stati, inoltre, riscontrati nella parte bassa della cucina e alle tapparelle della finestra.

Sul posto i vigili di Sellia Marina.