CRONACA

Basket Catanzaro: Miljanic forza Planet C Gold e Under 18 Eccelllenza

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 10:22

Jovan Miljanic, classe 2002, 198cm, esterno di formazione italiana, pezzo pregiato del vivaio giallorosso, sarà uno dei punti di forza della Planet di C Gold e Under 18 di Eccellenza.

Dopo due annate di gavetta Jovan conquista un posto di titolare nei due roster giallorossi. Atleta dotato fisicamente, alto ma con due gambe esplosive e leve lunghissime. Molto difficile da marcare perché forte sia in attacco che in difesa. Efficace al tiro da tre, quanto in entrata dove sfrutta la sua fisicità. Difatti, un 2-3 da 198 cm con le sue peculiarità atletiche comincia a diventare un pessimo cliente per gli avversari.

Miljanic era nelle prime scelte under di molte società di B e A2, ma la dirigenza Planet non si è lasciata ingolosire dalle allettanti offerte di mercato, anzi, punta molto su Miljanic per lasciare il segno tanto in C Gold che in Under 18 di Eccellenza. Ovviamente, i coach Di Martino e Cotroneo hanno gioito per questo regalo della società, apprezzandone lo spirito volto a portare al successo i propri giovani e, parimenti, i team della galassia giallorossa. Infine, nell’ambiente la permanenza di Jovan è stata salutata con molto entusiasmo per la simpatia e l’apprezzamento di cui egli gode.