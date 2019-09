Micropolis, il carabiniere-scrittore premiato al Books for peace

ARTE E CULTURA

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 12:13

Scrittore e carabiniere. Talento e rigore. Lui è Giuseppe Milisenda. E’ il comandante della Stazione dei Carabinieri di Girifalco. Ma è, anche, uno scrittore. Autore del romanzo di formazione "Micropolis" e vincitore del premio internazionale di letteratura Antico Borgo, oltre che insignito del premio speciale della giuria “Salvatore Nuvoletta” nell’ambito del concorso “Uniti per la legalità”.

Festival, presentazioni, kermesse, premi: con la storia del suo Xsmalls, Milisenda è riuscito, in poco tempo, a portare il suo talento in giro per il Paese. Ora l’ennesimo successo. Il suo nome compare, infatti, nell'elenco dei premiati e degli invitati al Books for peace 2019.

Un riconoscimento di prestigio per un concorso che raggiungerà il suo completamento con una cerimonia prevista per sabato, nella Sala Tirreno della Regione Lazio.

Il Premio BOOKS for PEACE, che è un riconoscimento a tutti coloro che promuovono la Cultura, la Pace, la Solidarietà, il Dialogo Interreligioso, i Diritti Umani, la tutela dell’Ambiente, contro i pregiudizi culturali quali la Violenza di Genere, il Razzismo, il Bullismo, è organizzato da dalla FUNVIC-Europa fondazione universitaria brasiliana impegnata a livello mondiale in campo sociale e culturale, componente del board mondiale di tutti i club Unesco nel mondo, dall’ANASPOL-Polizie Locali, dall’Unione Nazionale Veterani Sport-Coni Sez. Liguori in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali.

Alessia Burdino