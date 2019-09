Un giro per Enzo Paone, domenica in moto per ricordarlo

CRONACA

Mercoledì 11 Settembre 2019

Il vento fuori e la passione dentro. Uno slogan che non morirà mai, come non morirà mai l'amore e il ricordo per Enzo Paone: ragazzo tragicamente scomparso qualche anno fa e che amici e parenti ricordano ogni mese di settembre con un giro in moto in direzione Sila. Il prossimo 15 settembre con partenza dal Benny Hotel alle ore 9 si rinnova quella che ormai è una tradizione che, di fatto, non lascia morire Enzo ma lo lascia vivo nel ricordo e nella mente di chi lo ha amato. Enzo è ancora in grado di riunire tutti e portarli in sella a quei motori che tanto amava, passione sfrenata che non conosce morte. Il rombo dei motori farà rumore fino al cielo, lo spaccherà in due fino ad aprirlo in modo che possa lasciare spazio allo sguardo e alla mano di Enzo.