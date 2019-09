Clochard in centro, controlli dell’ufficio immigrazione

CRONACA

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 14:13

È stato condotto negli uffici immigrazione , diretti dal vicequestore aggiunto Gianluigi Crusco, della Questura di Catanzaro guidata da Amalia di Ruocco, l’uomo che da qualche giorno staziona nei pressi di via Milelli anche di notte in un giaciglio di fortuna. Dopo pranzo l’uomo è stato raggiunto da un equipaggio della Squadra Volanti agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti e condotto al Polifunzionale della Polizia per verificare la regolarità della sua permanenza in Italia. Ieri pomeriggio lo stesso aveva rifiutato l’aiuto dei vigili urbani che volevano accompagnarlo in un centro di accoglienza.

G.Z