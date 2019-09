POLITICA

Venerdì 13 la Cena in Bianco in centro, Lobello: Iniziativa importante

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 15:10

“Dopo lo stop forzato causato dal maltempo lo scorso anno, ritorna per la quarta edizione la “Cena in bianco” a Catanzaro prevista per venerdì 13 settembre. L’amministrazione comunale ha voluto confermare il proprio patrocinio per un evento che, fin dall’esordio, si è imposto come un momento positivo di aggregazione e di valorizzazione del centro storico”. Lo afferma l’assessore al Turismo Alessandra Lobello.

“Sarà di nuovo l’occasione per trascorrere una serata diversa in compagnia – continua - portando da casa tutto l’occorrente per imbastire la propria tavola con amici e familiari all’aria aperta. La location sarà quella di Largo Sant'Angelo e Via Case Arse, un angolo suggestivo, nel cuore della città, che si potrà riscoprire all’insegna della condivisione e della convivialità nel segno del bianco. E’ proprio questo uno degli obiettivi della manifestazione, divenuta un marchio noto in tutto il mondo, che si distingue quale momento di promozione e marketing del territorio.

Non manca anche un messaggio di grande valore etico, lanciato dagli organizzatori e che merita di essere condiviso da tutta la città: durante la serata sarà bandito l’uso della carta e della plastica e, al termine della cena, i partecipanti dovranno sparecchiare e portare via i rifiuti. Tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e del decoro. Per le prenotazioni, obbligatorie e assolutamente limitate, è necessario inviare una mail all’indirizzo cenainbiancocz@libero.it indicando il numero dei partecipanti assieme al nome, alle generalità ed ai contatti di un referente/responsabile”.