Scuola: Ecco i nomi di tutti i nuovi dirigenti in Calabria

ll messaggio del direttore dell'Usr per la Calabria Maria Rita Calvosa: 'Siate fucina di nuovi e alti valori etici e morali. La scuola sia intesa come reale strumento di emancipazione socio economica'

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 16:35

Nei giorni scorsi alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali, con decorrenza 1.09.2019 , ai vincitori del concorso indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017.

Il Direttore generale dell’Usr per la Calabria, Maria Rita Calvosa, coadiuvato dal Dirigente vicario Maurizio Piscitelli e dal Dirigente tecnico Rosanna Barbieri, oltre che dal Funzionario di settore Stefano Galiano, ha conferito l’incarico dirigenziale a 65 dei 71 candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria generale di merito del suddetto concorso, assegnati alla Regione Calabria, pari al numero delle sedi vacanti autorizzate e destinabili ai vincitori di concorso; ulteriori 4 incarichi sono stati conferiti per scorrimento di graduatoria autorizzati dal Miur, a seguito delle rinunce intervenute; due sono stati i posti accantonati per i candidati vincitori con riserva; tanti sono i calabresi e molti provenienti anche da altre regioni, soprattutto dalla Sicilia, ma anche dalla Puglia, dalla Campania e dalla Basilicata.

Ai neo Dirigenti scolastici il Direttore Calvosa ha voluto rivolgere personalmente il proprio augurio per un proficuo lavoro nel nuovo ruolo dirigenziale, ringraziando quanti, dopo aver svolto il loro servizio di docenza fuori dalla Regione Calabria, hanno scelto di rientrare nella terra natìa nel nuovo ruolo, confidando di poter contribuire alla costruzione di un servizio scolastico di qualità e di alta valenza formativa, arricchiti dall’esperienza professionale maturata fuori Regione.

Ai più giovani il Direttore Calvosa ha richiesto di spendere tutte le energie e l’intraprendenza della loro giovane età perché la scuola calabrese possa essere sempre all’avanguardia, nell’ambito delle migliori ed più innovative esperienze didattiche ed organizzative, perché l’innovazione possa diventare vero volano di sviluppo del territorio calabrese, considerate le diverse potenzialità ed intelligenze di cui la Calabria dispone.

A tutti ha poi espresso il personale benvenuto, soffermandosi con ognuno, all’atto della firma del contratto, per una prima personale conoscenza, ma con l’auspicio di poterla approfondire nel tempo, attraverso un buon lavoro di squadra. 'La scuola - ha detto il Direttore Calvosa - è il luogo in cui s’incontrano forze, energie, intelligenze, competenze e capacità diversificate, da quelle organizzative a quelle manageriali, da quelle formative a quelle amministrative: tutti siamo chiamati a dare il meglio in ognuna di tali delicate funzioni, ciascuno nel proprio ruolo; a voi Dirigenti Scolastici l’arduo compito di essere l’anello di congiunzione tra studenti, docenti, famiglie, personale Ata e territorio, oltre che con le strutture interne al Miur, Usr compreso, a cui potrete far riferimento in ogni momento e situazione.

Sappiate essere - ha proseguito - la fonte ispiratrice per tutto ciò che il mondo circostante richiede alla scuola: siate essere centro aggregativo e di sintesi di esperienze, anche diverse tra loro, e autorevole fonte del sapere e del fare per i cittadini che governeranno il Paese che noi gli consegneremo; siate fucina di nuovi e alti valori etici e morali, nel segno dei tempi e dei bisogni educativi e formativi che gli studenti e le famiglie esprimono e richiedono alla scuola; obiettivi irrinunciabili della vostra azione dirigenziale siano il valore dell’inclusione e della convivenza civile.

Siate pronti ad accettare ogni sfida del vostro arduo lavoro, in modo da poter essere voi stessi il miglior esempio formativo d’intraprendenza sociale: la Calabria è ricca di eccellenze e di intelligenze ma necessita di particolari input e giovani generazioni, adeguatamente formate ed incoraggiate, possono garantire quello sviluppo socioeconomico di cui questa terra ha bisogno; la scuola, quindi, sia intesa quale reale strumento di emancipazione socio-economica, nell’ottica anche di una peculiare e strategica funzione pedagogica.

Sappiate intendere la scuola – ha ancora sottolineato il Direttore - come una grande catena di anelli connessi tra loro, catena che si compone ed esplicita i suoi effetti migliori nella società, tanto più questi restano saldamente legati l’uno all’altro: nessuno può sentirsi autosufficiente e bastare da solo all’azione formativa , è la continuità tra un ruolo e l’altro che fa di ognuno di noi un elemento indispensabile al servizio formativo di qualità che la Calabria merita'.

Alle operazioni di conferimento degli incarichi, protrattasi per tutto il giorno fino a tarda sera, hanno assistito i rappresentanti dei sindacati dell’Area V maggiormente rappresentative che, in un clima di leale collaborazione, hanno apprezzato la trasparenza e la correttezza che ha caratterizzato l’intera procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, oltre al calore istituzionale e professionale con cui i nuovi dirigenti sono stati accolti. I nuovi Dirigenti scolastici sono:

ADDAMO ROSARIA I.C. CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO

2 ADDUCI MICHELA I.C. "C. ALVARO" PETRONA'

3 AIELLO SARA GIULIA I.I.S. "LS-IPSC - IPSIA - ITI" CARIATI

4 ALOI MARIA CARMEN I.C. "C. ALVARO" CHIARAVALLE CENTRALE

5 BARBARELLO PATRIZIA I.C. COTRONEI

6 BELMONTE MARIA LETIZIA I.C. TERRANOVA DA SIBARI

7 BENVEGNA ANGELINA I.C. "R.PIRIA" SCILLA

8 BERLOCO MAGDA I.C. AMENDOLARA/ORIOLO/ROSETO - AMENDOLARA

9 BOFFOLI ROBERTA I.C. GIOVANNI XXIII CROTONE

10 BONARDELLI MICHELE I.C. "ALDO MORO" GUARDAVALLE

11 BRUTTO MARIA I.C. "G.BIANCO" SERSALE

12 CANDELIERI SAVERIO I.I.S. "ENZO FERRARI" CHIARAVALLE CENTRALE

13 CANNISTRÀ EMANUELA I.C. ROCCELLA IONICA

14 COCUZZA MARIELLA I.C. GIUSEPPE MOSCATO REGGIO DI CALABRIA

15 COLAFATO MAURO I.C. ROSSANO I CORIGLIANO - ROSSANO

16 COSENTINO IMMACOLATA I.C. "TIERI" CORIGLIANO - ROSSANO

17 CURRA' ANNA TERESA I.C.MONASTERACE-RIACE-STILOBIVONGI MONASTERACE

18 DE CARLO ANGELA I.C. BORRELLO-FIORENTINO LAMEZIA TERME

19 DE LUCA DOMENICO I.C."C. SIMONETTA" CACCURI

20 DE VITA GIUSEPPE I.C. MAIDA

21 DILILLO GIUSEPPE I .C." FILOTTETE " CIRO' MARINA

22 DURANTE MARIA FRANCESCA I.I.S. "DE FILIPPIS" E "PRESTIA" VIBO VALENTIA

23 ELIA RAOUL I.C. GIRIFALCO

24 FALZARANO ANGELO I.C. "DON MILANI" CROTONE

25 FIUMARA FRANCESCO I.C. TIRIOLO

26 GERIA MARCO I.C. SAN GIORGIO MORGETO - MAROPATI SAN GIORGIO MORGETO

27 GIUDICEANDREA AGATINA I.C. CARIATI

28 GUALTIERI SEBASTIANA IVANA I.C. "SAN FRANCESCO" PALMI

29 GUELI MARIA I.C. CESSANITI

30 GUIDA GIUSEPPE I.C. SORIANO CALABRO

31 LE PERA RAFFAELE D.D. N. 2 CASTROVILLARI

32 LOIERO ENZA I.C. LAUREANA/GALATRO/FEROLETO LAUREANA DI BORRELLO

33 LUPIA CRISTINA I.I.S. SERSALE

34 MAIURI DOMENICO I. C. FOSCOLO BAGNARA CALABRA

35 MALETTA GIANFRANCO I.C. POLO ARBERESHE LUNGRO

36 MANCUSO GIANFRANCO I.C. SAN LUCA BOVALINO SAN LUCA

37 MANGANIELLO EMANUELA I.C. CURINGA

38 MARTINO GIUSEPPE I.C. RIZZICONI

39 MILIDONE CARLO I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" LOCRI

40 NICOLETTI FRANCESCA I.C. MORANO CAL.- SARACENA MORANO CALABRO

41 NICOLOSI MARIA I.C. N. 2 S. ALESSIO CONTESTABILE TAURIANOVA

42 OTTANA' LUISA ANTONELLA I.C. N. 1 F. PENTIMALLI GIOIA TAURO

43 PAGANO LUCIA I.C. "G. FALCONE-P. BORSELLINO CAULONIA

44 PALMIROTTA CRISTIANA I. C. PAPANICE CROTONE

45 PANTUSA MARIA CINZIA I.C. SPEZZANO ALBANESE

46 PANZERA DANIELA ANTONIA I.C. "MARVASI VIZZONE" ROSARNO

47 PATRIZIO FRANCESCO SAVERIO I.C. "G.RODARI" SOVERIA MANNELLI

48 PEDUTO GIUSEPPE I.C. TORTORA

49 PROCHILO SIMONA I.C. KAROL WOJTYLA ISOLA DI CAPO RIZZUTO

50 RICCIO MARIA I.C. CASALINUOVO SUD CATANZARO

51 SABATINO ROSALBA GIUSEPPINA I.C. DELIANUOVA

52 SALSANO MARILENA I.C. MORMANNO-LAINO BORGO MORMANNO

53 SALVATI ELENA GABRIELLA I.C. ROSSANO III CORIGLIANO-ROSSANO

54 SANGENITI GIUSEPPE I.C. " A. PAGANO" NICOTERA

55 SANTORO ANTONIO I.C. "ALCMEONE" CROTONE

56 SARACO GIOCONDA I.C. ANOIA-GIFFONE-F.DELLA SCALA CINQUEFRONDI

57 SCOZZAFAVA STEFANIA CINZIA POLO DIDATTICO CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI" CATANZARO

58 SERRA MICHELE I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' MARINA

59 SGARIOTO CARMELA I.C. SAN SPERATO CARDETO REGGIO CALABRIA

60 TAFURI ANNA MARIA I.O. STRONGOLI

61 TIGANI MARIA I. C. MELICUCCO

62 TORTORELLA FRANCA L.S.+SEZ. CL. ANN. TREBISACCE

63 VITELLI FRANCESCA ROSARIA C.P.I.A

64 ZANNONI ILARIA I.C. PASCOLI ALVARO SIDERNO

65 ZAVETTIERI LUCIA I.C. BRANCALEONE

Gli ulteriori 4 incarichi, per scorrimento di graduatoria, per come autorizzato dal Ministero, sono stati conferiti ai seguenti Dirigenti Scolastici: n Cognome e nome Sede assegnata

1 VENTRELLA VITA LICEO CLASSICO PITAGORA CROTONE

2 AIELLO GIOVANNI LICEO SCIENTIFICO FILOLAO CROTONE

3 DI GIUSEPPE ROSAURA I. C. GIOACCHINO DA FIORE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

4 MUSCOLINO MARIA CONCETTA I.C. MONTELEONE PASCOLI TAURIANOVA