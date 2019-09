Petronà, giornata di prevenzione dall'urologo

SANITA' E SALUTE

Non conosce momenti di stasi l’opera di prevenzione promossa nel piccolo paese del catanzarese dall’associazione Insieme onlus, rappresentata dal presidente Natalina Carpino. Oggi, 11 settembre 2019, presso sede palazzo Colosimo, venticinque persone di diverse fasce di età hanno incontrato il medico Marco Serrao, presidente fondazione Totò Morgana e responsabile urologia clinica “Tricarico” di Belvedere marittimo, per una giornata di prevenzione con l’urologo.

Lo screening gratuito ha coinvolto non solo uomini, ma anche donne e adolescenti. La fondazione Totò Morgana, la sola che si occupa di prevenzione uro-andrologica, organizza gratuitamente seminari nelle scuole per far conoscere agli adolescenti di ambo i sessi i fattori di rischio, come droghe e cattiva alimentazione, che possono compromettere la vita urinaria, sessuale e riproduttiva. Conoscere per prevenire : prima che sia troppo tardi.

Enzo Bubbo