Mercoledì 11 Settembre 2019 - 18:38

Domani 12 Settembre avremo una giornata caratterizzata da tempo stabile in mattinata, nuvole in aumento nel pomeriggio dove non sono da escludere locali piovaschi. Stabile in serata. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 29°C e valori minimi intorno ai 20°C. Venti moderati da ovest e mari poco mossi. Per tutti i dettagli visitate il sito www.meteocatanzaro.it

(A cura di Salvatore Lia)