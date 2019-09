Opera di Loreti, si lavora sulle immagini delle telecamere

CRONACA

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 19:13

Non è ancora stata presentata alcuna denuncia alle forze dell’ordine per la vicenda dei presunti atti vandalici perpetrati ai danni dell’installazione di Bellavista realizzata da Nuccio Loreti. Ma, in ogni caso, le immagini di alcune telecamere della zona, se non pur perfette in qualità, visionate dagli inquirenti, rimanderebbero alla figura di un uomo giovane che probabilmente quella sera era in preda ai fumi dell’alcol. Le indagini proseguono per capire l’autore del gesto. L’opera in ogni caso e per fortuna non risulta danneggiata.

G.Z.