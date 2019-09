Discarica Alli, camion fermi ai cancelli. 'Stiamo ore nella puzza'

CRONACA

Siamo disposti a scaricare i rifiuti in Cittadella (video)

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 21:31

"Da circa 20 giorni non conferiamo rifiuti e anche oggi difficilmente scaricheremo". Le parole dell'operatore ecologico ai nostri microfoni sono emblematiche e descrivono benissimo una situazione che "si protrae da tempo". Il caos rifiuti prosegue e quei camion fermi ai cancelli sono davvero allarmanti soprattutto quando l'operatore incalza: "è il caso di portare i camion alla cittadella, così i signori del palazzo stanno nel cattivo odore". Oltre ai disagi dei lavoratori vanno aggiunti quelli dei cittadini che contattano l'azienda di raccolta rifiuti per lamentare i disservizi. Una catena di polemiche e disagi che difficilmente si potrà spezzare se non si prenderanno provvedimenti che sindacati , lavoratori e cittadini chiedono all'assessorato regionale di competenza.