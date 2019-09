Nuoto, arriva Massimiliano Rosolino

SPORT

Campione olimpico e mondiale di nuoto, sarà Massimiliano Rosolino a inaugurare la stagione agonistica 2019/2020 della Arvalia Nuoto Lamezia.

E’ previsto per sabato 21 settembre alle ore 15.00 l’importante evento di promozione sportiva che lo vedrà approdare nella piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme.

Col suo spirito frizzante, Rosolino, - si legge in una nota stampa .- accompagnato dal suo storico allenatore Riccardo Siniscalco, tenterà di trasmettere agli atleti presenti la propria determinazione e la propria passione per lo sport, confrontandosi con i nuotatori di tutte le squadre regionali di nuoto in un allenamento collegiale. Immancabile, quindi, insieme al Comitato Calabro della FIN, il presidente della FIN Calabria e vice presidente vicario del CONI, Alfredo Porcaro.

Successivamente, il campione abbraccerà i bambini della scuola nuoto della Arvalia, per poi trasferirsi presso la sala congressi del Savant Hoteldi Lamezia Terme, dove, a partire dalle 18.30, sarà presentata una mostra piuttosto suggestiva, dal titolo “Artigiani dello Sport”. Proprio da lì prenderà vita la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Sarah Incamicia, durante la quale – con interventi di Porcaro – Rosolino, Siniscalco e Massimo Borracci, pluricampione italiano, nonché tecnico della Arvalia Nuoto Lamezia, si confronteranno, con materiale d’archivio e testimonianze dirette, sull’evoluzione del mondo del nuoto. L’evento sarà aperto agli organi di stampa, ad atleti, a operatori e professionisti dello sport e a semplici curiosi che vogliano tuffarsi in questo affascinante racconto di vite e di passioni".