Planet Basket, ingaggiato Mladen Stolic

SPORT

Giovedì 12 Settembre 2019 - 10:21

Mladen Stolic, 19 anni, 200cm, ala, serbo di formazione italiana, proveniente da Olginate in serie B, è il colpo di mercato che la dirigenza di Planet aveva in canna. Lo si legge in una nota stampa della Planet. Stolic è un’ ala che può giocare da 3 o da 4 con estrema fungibilità, quindi, sia da fuori che da sotto canestro egli è in grado di incidere fortemente nel l’andamento della partita portando in dote canestri e centimetri.

Difatti, non è stato facile per il presidente Salvatore Procopio accasare in giallorosso ed in C Gold un prospetto del genere, tant’è vero che Stolic ha l’escape gratuito nel caso arrivi la chiamata nelle serie superiori. Egli, arrivato martedì, dopo aver superato le valutazioni fisiche del duo Scarfone - Tavano, sta allenandosi con intensità sotto la guida di coach Di Martino, facendo già notare quale sarà il suo peso specifico nel roster di C Gold. Adesso il blocco dei quattro lunghi, Fall-Stolic-Scala-Malkic, comincia a prendere forma e consistenza, lasciando molto ben sperare in un campionato performante e denso di soddisfazioni per i colori giallorossi.