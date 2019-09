Precari Pugliese, la protesta si trasferisce davanti all'ospedale

CRONACA

Giovedì 12 Settembre 2019 - 12:6

Se realmente esiste un’autorizzazione del commissario al piano di rientro Saverio Cotticelli per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in sostituzione dei 200 precari in forza all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, a quasi un giorno dal suo inoltro alla direzione dell’Azienda ospedaliera, non ne sanno nulla i sindacati, e presumibilmente il dipartimento Salute della Regione Calabria, il sindaco di Catanzaro. Cioè tutti i soggetti che ieri hanno sostanziato il tavolo tecnico al decimo piano della Cittadella, convocato per cercare soluzioni alla nota vicenda che allarma ormai da una settimana i lavoratori interessati, la dirigenza dell’ospedale, i cittadini preoccupati dell’andamento del loro ospedale, la politica cittadine e regionale.

Nonostante fosse invitato, alla riunione non ha partecipato il commissario Cotticelli. Né il dg dell’Azienda, pur facente funzioni.

In ogni modo, i precari continuano a protestare. E tanto per essere sul luogo del misfatto, stamattina sono nel piazzale del Pugliese, accompagnati, al momento, dai vessilli dell’Usb.

EllennE