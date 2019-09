Pittelli: secondo De Magistris sentenza Cassazione è carta igienica

CRONACA

Giovedì 12 Settembre 2019 - 12:38

L'avvocato Giancarlo Pittelli risponde a muso duro alla presa di posizione di De Magistris che, in riferimento alla sentenza delle Corte di Cassazione parlava di possibili azioni civili e di una storia che non può essere cambiata. Fantastico! La sentenza della Cassazione è carta igienica, lo apprendo dalla lezione di diritto del Signor De Magistris. Del suo diritto, ovviamente, di quello che ha giustamente applicato sempre nella sua vita professionale. Aspetto con ansia che mi citi in giudizio dinanzi ad un giudice civile di sua esclusiva scelta, in forza della sentenza della corte d'appello di Salerno annullata senza rinvio dalla Cassazione. Continui pure a mistificare la realtà a suo piacimento e per il suo tornaconto".