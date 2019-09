SPORT

Equitazione, domani il via al concorso nazionale a La Valle dei Mulini

L’area, al momento interessata da profondi lavori di riqualificazione, riaprirà solo temporaneamente per consentire lo svolgimento della gara

Giovedì 12 Settembre 2019 - 13:9

La Valle dei Mulini, a partire da domani e fino al 15 settembre, è pronta ad accogliere la tappa nazionale del circuito classico di salto ad ostacoli di equitazione. L’inaugurazione dell’importante manifestazione sportiva avverrà alle ore 16 di domani, venerdì 13 settembre, alla presenza del presidente della Provincia Sergio Abramo, che sarà affiancato dal presidente del Parco, Michele Traversa, dal vicepresidente Antonio Montuoro e dai consiglieri provinciali.

L’area, al momento interessata da profondi lavori di riqualificazione, riaprirà solo temporaneamente per consentire lo svolgimento della gara.

Una volta terminati gli interventi previsti, sarà possibile ammirare una delle strutture più belle e complete del centro sud. Nello specifico, al ripristino della strada di accesso alla struttura e alla ristrutturazione delle staccionate che delimitano il percorso stradale già avvenuti, sono in programma la realizzazione della tribuna e della copertura sui campi presenti. In occasione del momento inaugurale è prevista la presenza di pony pronti ad accogliere tutti i bambini che vorranno trascorrere qualche piacevole momento in loro compagnia.

La manifestazione sportiva, per la quale si prevede una presenza di circa 140 cavalli, è organizzata dalla Provincia di Catanzaro e dai centri ippici Odisseo e Della Ghinea.