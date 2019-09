Concorsi Comune Catanzaro: potenziate navette per parcheggio Musofalo

CRONACA

Giovedì 12 Settembre 2019 - 13:58

Nelle giornate del 17, 18, 19 e 20 settembre prossimi presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, sito in via Vittorio Pugliese, si terranno le prove preselettive dei concorsi indetti dal Comune rispettivamente per 10 posti di istruttore contabile e 14 posti di istruttore amministrativo. Il settore Personale, diretto da Antonino Ferraiolo, ricorda che i candidati dovranno presentarsi, all’ora e nei giorni prestabiliti, muniti dei seguenti documenti: domanda stampata e firmata, documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, ricevuta originale del versamento di 10 euro. E’ possibile accedere alla piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso – al link https://www.csselezioni.it/comune-catanzaro/ – esclusivamente al fine di ristampare la propria istanza. Sul portale www.comunecatanzaro.it, nell’apposita pagina “concorsi”, è possibile consultare l’elenco dei candidati e dei relativi turni, per giorno e fascia oraria e consultare la guida informativa per lo svolgimento delle prove.

Inoltre, in considerazione dell’elevato flusso dei partecipanti previsto per le giornate delle prove, l’Amc potenzierà il servizio navetta che collega il parcheggio Musofalo di via Argento con le fermate di via Kennedy e via Indipendenza, con la presenza di addetti che coadiuveranno le operazioni di parcheggio e utilizzo dei bus. Per raggiungere il centro della città, sarà disponibile, inoltre, la funicolare con la possibilità di usufruire, al costo dell’ordinaria tariffa urbana, del parcheggio di valle a Sala e delle navette che, in coincidenza con l’arrivo delle corse a Piazza Roma, garantiranno un collegamento diretto verso piazza Matteotti.