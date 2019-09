Ripulita-area-scuole-De-Lorenzo-nel-quartiere-Gagliano

CRONACA

Giovedì 12 Settembre 2019 - 14:1

“Si sono concluse stamani le operazioni di pulizia e diserbo dell’area antistante il plesso scolastico “De Lorenzo” in via Orti a Gagliano che si appresta lunedì prossimo a riaprire i battenti. Voglio evidenziare l’attenzione profusa dall’assessorato all’ambiente e dalla ditta che si è adoperata per i lavori grazie ai quali si potrà iniziare il nuovo anno scolastico nelle giuste condizioni di igiene e di decoro”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Gironda (Officine del sud). “Colgo l’occasione – continua – per sollecitare gli uffici competenti ad effettuare un sopralluogo presso lo stesso plesso scolastico, al fine di verificare le attuali condizioni della palestra che da mesi risulta chiusa per problemi di inagibilità. Da parte della dirigenza scolastica e di diversi genitori è stato richiesto un intervento da effettuare in tempi brevi per consentire la riapertura della palestra e, quindi, lo svolgimento delle attività didattiche previste per gli alunni. Auspico, dunque, che l’amministrazione, in considerazione degli interventi programmati con riferimento alla manutenzione degli edifici scolastici comunali, presti la doverosa attenzione anche verso il plesso di Gagliano e i bisogni delle famiglie. Un’istanza che faccio mia dando voce a quei tanti genitori – tra cui Massimiliano Trapasso e Giusy Saccà – che mi affiancano ogni giorno nel delicato ruolo di rappresentare in seno all’amministrazione le necessità dei cittadini”.