CRONACA

Corte dei Conti, Franco Folino in pensione. Il saluto dei colleghi

Giovedì 12 Settembre 2019 - 15:24

Raggiunge l’agognato traguardo della pensione Franco Folino. Quarantadue anni in servizio negli uffici della Corte dei conti di Catanzaro. Oggi il saluto speciale dei colleghi durante la festa che si è svolta negli uffici regionali della sezione Controlli. Un saluto che i colleghi hanno voluto esprimere con queste parole "Caro Franco anche questo traguardo che sembrava tanto distante, da oggi sarà per te un dolce ricordo. Per tutti noi, durante questi anni trascorsi insieme, sei stato un amico, discreto e gentile. Ci mancherai. Ci mancherà la tua parola sincera, che tante volte è servita a placare quei malintesi che necessariamente nascono durante le giornate dedite al lavoro. A te resterà la memoria e la maturazione che il lavoro ti ha dato, e che di sicuro accompagnerà, e darà ricchezza, a questa nuova fase che hai intrapreso. Conoscendoti, siamo sicuri che saprai vivere con entusiasmo questi giorni nuovi che andrai scoprendo con la curiosità che tanto ti appartiene. Rimarrai nei nostri ricordi."