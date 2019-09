Amc, da lunedì 16 settembre torna l'orario invernale

CRONACA

Giovedì 12 Settembre 2019 - 18:16

L'Amc Spa – l'azienda per la mobilità della città di Catanzaro – comunica che da lunedì 16 settembre entrerà in vigore il nuovo programma di esercizio invernale. Le principali modifiche sono quelle derivanti dal cambio di senso di marcia su Corso Mazzini. Per questa ragione, dalla funicolare – recentemente riaperta dopo la revisione straordinarina ventennale e obbligatoria - partiranno delle navette che seguiranno due percorsi differenti: uno che porterà gli utenti direttamente nel centro storico ed un altro che condurrà nella zona nord della città.

Nel particolare, la Circolare Centro - che partirà ogni 15 minuti, in coincidenza con l'arrivo della Funicolare, negli orari antimeridiani e dalle ore 17.35 alle ore 19.30 e poi ogni mezzora dalle ore 13.30 alle ore 17.05 - osserverà il seguente itinerario: Piazza Roma, Porta di Mare, via Cilea – zona Stratò - v.le dei Normanni, via Milelli, via Acri, scesa Monaco, per giungere nuovamente a Piazza Roma, transitando su Corzo Mazzini.

La Circolare Nord, invece, partendo da piazza Roma, giungerà sino al cimitero, ospedale Pugliese-Ciaccio e Bambinello Gesù, per poi rientrare. Si precisa che il biglietto acquistato dagli utenti della funicolare, pari a 1,50€, consentirà l'utilizzo andata e ritorno delle stesse navette. Inoltre, le linee U1, U2 e U3 – che sono quelle servono il Campus di Germaneto - transiterranno da viale Europa sulla complanare Est, in modo da facilitare il collegamento per i residenti, in particolare studenti. Tutte le corse e gli orari sono consultabili sul sito aziendale www.amcspa.it Il management dell'Amc Spa augura un buon avvio del nuovo anno scolastico agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il persone operante negli istituti.