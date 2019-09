Catanzaro Calcio, traffico a sinistra verso la Sicula

SPORT

Casoli non ha convinto troppo finora, Favalli usato sicuro per tamponare Parisi. Ma tornano a disposizione anche Pinna e Nicoletti. Altre due sedute per sciogliere il nodo

Giovedì 12 Settembre 2019 - 20:34

di Gianfranco Giovene

Traffico intenso sulla corsia sinistra in direzione Sicula Leonzio. Così è per il Catanzaro che in vista del ritorno al "Ceravolo" di domenica prossima contro l'undici bianconero potrà contare non solo su Casoli e Favalli ma anche su Pinna - al rientro dopo la maxi squalifica incassata ai tempi della Casertana - e su Nicoletti - recuperato dopo l'infortunio di inizio stagione. Quattro elementi in corsa per una sola maglia sul lato mancino del centrocampo: davvero un dolce rebus per Auteri, fino allo scorso anno costretto, proprio su quel lato, da infortuni e vicissitudini varie, a fare di necessità virtù nelle scelte. Il centrocampista ex Matera, fedelissimo del tecnico, è finora la pedina tra le quattro che ha avuto più chance tra campionato e Coppa Italia maggiore collezionando più di duecento minuti nel primo torneo ed altrettanti nel secondo. Non ha brillato troppo a dire il vero, anzi, sono stati diversi i punti interrogativi sollevati dalle sue prestazioni nonostante quest'anno, a differenza di quello precedente, sia partito sin dal ritiro insieme alla squadra. Titolarità che potrebbe essere messa in discussione, dunque, e gerarchie sotto esame in questi giorni che conducono al match.

Una possibilità potrebbe ritagliarsela Favalli, ancora a zero minuti quest'anno dopo essere stato tra i più impiegati della scorsa rosa. Su quella stessa corsia, in direzione opposta però, la Sicula potrebbe schierare infatti il giovane Parisi, abile in velocità e nello scarico di palloni in area: una soluzione tampone, per i giallorossi, potrebbe dunque essere privilegiata rispetto ad una prettamente di spinta ed offensiva e l'ex Ternana rappresenterebbe in questo caso un usato sicuro. Anche il nuovo arrivato Pinna però avanza la sua candidatura, con all'attivo per ora solo la mezzoretta di prova a Salerno e un buon piede da sfruttare magari sui calci piazzati.

E Nicoletti con lui, di nuovo in forma dopo l'infortunio, con la volontà di aggiungere altri minuti agli ottantasei disputati già contro la Casertana e la voglia di «farsi i denti» con quel famoso «pane duro» richiamato da Auteri nel periodo di mercato. Casting aperto, insomma: oggi al "Ceravolo" tutti e quattro sono stati coinvolti nella prova degli schemi e da qui a domenica ci saranno ancora due sedute - rifinitura compresa - per tentare di convincere Auteri. Lavoro a parte, oggi, solo per Urso e il lituano Adamonis.